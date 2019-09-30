فوز صحفي يمني بجائزة دولية لفئة القصص الإخبارية الصعبة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

فاز المنتج الصحفي اليمني، احمد بيدر، بجائزة إيمي لفئة تغطية القصص الإخبارية الصعبة مع تلفزيون PBSبرنامج NewsHour ، بالإضافة إلى مرشح للجائزة نفسها بعمله مع تلفزيون ABC news برنامج nightline .



ووفق متابعة "الخليج 365"، تمنح الجائزة الأمريكية التي انشئت عام 1949، للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة.

وتعد الجائزة المقابل لجائزة الأوسكار، ففي حين تقتصر جوائز الأوسكار على الإنتاج السينمائي، فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني، ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية منها ذي ويزرد أو فبيفرلي بليس.

وتنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.

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وأعرب المنتج الصحفي اليمني أحمد بيدر، عن سعادته لتمثيل شباب وشابات اليمن في هذا الحدث الكبير، وأن يكون مع عمالقة الصحافة العالمية الذين يعملون في أحلك الظروف لابراز حجم المعاناة الانسانية في اليمن.

وشكر الصحفي بيدر كافة الاشخاص والزملاء الصحفيين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

وكان بيدر قد حصل سابقا على جوائز مختلقة، على راسها جائزة مكافحة المجاعة لعمله مع تلفزيون ITV news 2016 ، كما رشح بعمله مع SKY news الانجليزية لجائزة منظمة العفو الدولية في لندن إبريل الماضي.

ويمتلك الصحفي بيدر الذي يحمل شهادة إدارة الأعمال، خبرة تزيد عن 10 سنوات من تطوير الأعمال والخبرة التشغيلية في مجال الخدمات اللوجستية وصناعة الصحافة.