"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة والتحذيرات

الإثنين 30 سبتمبر 2019

الطقس

كتب عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، النشرة الجوية المتوقعة خلال ال24 ساعات القادمة.



وبحسب متابعة" الخليج 365"، فإن "كمية الأمطار التي سجلت يوم أمس الأحد 29/09/2019م في محطات الرصد الجوي المحطة عمران المحويت حجة

الكمية ملم 4.0 1.9 1.8

Advertisements

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد إستمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على مناطق واسعة من بلادنا الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية و الغربية، حيث من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من محافظات لحج ، الضالع ، تعز ، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صعدة وأجزاء من محافظات عمران وصنعاء، قد تمتد إلى أجزاء من محافظات البيضاء وأبين ، الأجزاء المرتفعة من مارب ، شبوة وأجزاء من هضبة حضرموت وتشمل الأمطار أجزاء من المدن الساحلية الغربية.

فيما قد تشهد السواحل الشرقية والجنوبية أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها والمشارة اليها أنفا إلى ضرورة الإبتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الحيطة من العواصف الرعدية و الانزلاقات الطينية والصخرية ومن الإنخفاض في مدى الرؤية على الطرقات الجبلية.