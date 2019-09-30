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هادي: خطر إيران على الملاحة الدولية في تنامٍ مستمر

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 30 سبتمبر 2019

الرئيس هادي

الرئيس هادي

هادي: خطر إيران على الملاحة الدولية في تنامٍ مستمر

كتب

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن الخطر الإيراني يتنامى على العالم والملاحة الدولية.

 

وحذر هادي خلال لقائه السفير الأميركي، كريستوف هينزل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء "سبأ"، الإثنين، من "الخطر والأطماع الإيرانية عبر أدواتها الانقلابية المختلفة على اليمن والمنطقة، والتي تؤكد تنامي الخطر الإيراني على العالم والملاحة الدولية".

 

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وأعرب عن تقدير الحكومة اليمنية لجهود الولايات المتحدة الأميركية، ودعمها لليمن ومسارات السلام.

 

بدوره، أكد السفير الأميركي دعم بلاده لليمن، ووحدته وقيادته الشرعية، حتى تحقيق كافة تطلعات وخيارات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام.

 

وفي وقت سابق أكد مستشار الرئيس هادي، عبد الملك المخلافي، أن المصلحة الوطنية تحتاج إلى وقفة مسؤولة ومراجعة جادة وشاملة بغية تجديد مسيرة استعادة الدولة.

 

وأضاف "لم يعد من المصلحة الوطنية مواصلة السير في ذات السياسات والأساليب دون وقفة مسؤولة ومراجعة جادة وشاملة بغية تجديد مسيرة استعادة الدولة".

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