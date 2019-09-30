ذمار.. المليشيا تنهب مساحة أرض داخل الجامعة وتوزعها على أكاديميين موالين

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ ذمار
أكد مصدر أكاديمي بجامعة ذمار، وجود عملية نهب للمساحة الأرضية بداخل حوش جامعة ذمار من قبل المليشيات الحوثية وتوزيعها على أكاديميين منتميين الجماعة.
وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه وبموافقة من رئاسة جامعة ذمار، أقدمت المليشيات الحوثية على نهب مساحة واسعة من أرضية جامعة ذمار.
ولفت المصدر إلى إن مساحة الأرض التي تم نهبها وزعتها المليشيات على أكاديميين من نفس الجماعة عينتهم مؤخراً في الجامعة.
وتابع المصدر أن الأرض المنهوبة كانت مخصصة لبناء سكن جامعي يتبع الجامعة للطلاب والدكاترة الذين يعملون في الجامعة وهم من خارج المحافظة.
وتكررت عمليات نهب الأراضي وتوزيعها على الاتباع من قبل المليشيا الحوثية في أكثر من محافظة.
وتسعى المليشيا إلى القيام بعملية تغيير ديموغرافي من خلال توطين الموالين وتمليكهم العقار.
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