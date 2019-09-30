التحالف يكثف قصفه على مواقع وتجمعات المليشيا شرقي صعدة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

التحالف

كتب الخليج 365 ـ صعدة

كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتجمعات للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن اليوم الإثنين، أيلول 30، 2019.



وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية كتاف، شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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وتشهد مديرية كتاف والبقع، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

وتتقاسم قوات الشرعية والمليشيا السيطرة على المديرية التي تشكل مساحتها ثلث مساحة محافظة صعدة.

ويوم أمس قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتحركات للمليشيا في عدد من مديريات المحافظة.

وكان القصف أسفر عن قتلى وجرحى من المليشيا إضافة إلى تدمير تعزيزات بينها أسلحة وذخائر.