رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى اليمن

الإثنين 30 سبتمبر 2019

هادي

كتب الخليج 365

استقبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ،اليوم ، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل.



جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع في اليمن بصورة عامة.

و في اللقاء، رحب رئيس الجمهورية بالسفير الأمريكي..مجدداً التزام الحكومة الشرعية بالسلام الذي قدمت من أجله التنازلات والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 .

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ولفت رئيس الجمهورية مجدداً الى تحذيراته المبكرة من الخطر والاطماع الإيرانية عبر ادواتها الانقلابية المختلفة على اليمن والمنطقة من خلال كلمة له في هذا الصدد في العام2012م ،والتي تؤكد ماذهبنا اليه وتنامي الخطر الايراني على العالم والملاحة الدولية.

وثمن رئيس الجمهورية دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن و مسارات السلام..مشيداً بالتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين الصديقين.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين..مؤكداً دعم بلاده لليمن ووحدته وقيادته الشرعية حتى تحقيق كافة تطلعات وخيارات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والسلام.

كما تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.