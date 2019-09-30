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عبدالملك المخلافي يؤكد أن الحاجةلمؤتمر وطني جامع أصبحت ضرورة لتوحيد الصفوف

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عدن - ياسمين التهامي - أكد مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية اليمني السابق عبدالملك المخلافي في صفحتة الشخصية بتغريدة له في  تويتر أنها  أصبحت الحاجةلمؤتمر وطني جامع ضرورة لتوحيد الصفوف المخلخلة.

 

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واوضح المخلافي انه لم يعد من المصلحة الوطنية مواصلة السير في ذات السياسات والأساليب دون وقفة مسؤولة ومراجعةجادةوشاملة بغية تجديد مسيرة استعادة الدولة.

 مؤكدا ان الحاجةلمؤتمر وطني جامع أصبحت ضرورة لتوحيد الصفوف المخلخلة والانطلاق نحو هدف يبدو انه جرى نسيانه مع طول المسير وتشعب الدروب وغلبة المصالح والأنانيات

 

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