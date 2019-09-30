شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يفجر مفاجأة في ‘‘محضر التحقيق’’ بشأن مقتل خاشقجي .. شاهد كيف أحرجته المذيعة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، ووزير الدفاع، خلال لقائه مع قناة "CBS" أن الهجوم الإرهابى الذى استهدف منشآت نفطية في السعودية تابعة لشركة أرامكو، عمل حرب شنته إيران.

وشدد ولى العهد السعودى على ضرورة أن يواجه العالم طهران، بشكل صارم لردعها، قائلا :"إذا لم يتخذ العالم عملاً قوياً وصارماً لردع إيران، فسنرى مزيداً من التصعيدات التى ستُهدّد مصالح العالم".

في إطار ذلك، نستعرض الحوار الكامل للأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة CBS ، وفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وإلى نص الحوار:

هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟



بلا شك لا. هذه كانت جريمة بشعة. لكن أتحمّل مسؤوليتها بالكامل كقائد فى المملكة العربية السعودية، خصوصاً أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون فى الحكومة السعودية.

ماذا تقصد بأنك تتحمّل مسؤولية ذلك؟



عندما تحدث جريمة لمواطن سعودى من قِبل موظفين فى الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمّل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولا بد أن أتخذ الإجراءات كافة لتفادى حدوث أى أمرٍ مثل هذا مستقبلًا.

العالم يريد إجابة عن هذا، كيف لم تكن على علم بهذه العملية؟



البعض يعتقد بأننى يجب أن أكون على علمٍ بما يقوم به 3 ملايين شخص يعملون للحكومة السعودية يومياً؟ من المستحيل أن يرفع ثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد فى المملكة العربية السعودية أو ثانى أعلى رجل فى الحكومة السعودية.

اثنان من أقرب مستشاريك المقرّبين متهمان بتدبير هذه المؤامرة، وتمّ إعفاؤهما من قِبل الملك، وأُخرجا من دائرتك الخاصة.. السؤال هو كيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تمّ تنفيذ ذلك من قِبل أشخاص مقرّبين لك؟



التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أى شخصٍ بغض النظر عن منصبه، فسوف يُحال إلى المحكمة دون أى استثناء.

لقد قرأت ما قاله المدّعى العام السعودى عن أولئك الذين وُجهت إليهم التهم فى هذه الجريمة. التفاصيل كانت بشعة. عندما سمعت أن أشخاصاً مُقربين منك وفى حكومتك ارتكبوا مثل هذا الجريمة المروعة، وأن الحكومة الأمريكية تعتقد أنك أمرت بها. ماذا كنت تعتقد؟



أعتقد بأن ما ذكرتِه غير صحيح. لا يوجد أى بيان رسمى أُعلن من الحكومة الأمريكية فى هذا الخصوص. لا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخصاً قريباً منى قام بأمر مثل هذا. تُوجد تهم وهى تحت التحقيق. لكن مرة أخرى، لا يمكنك أن تتصورى الألم الذى نعانيه خصوصاً كحكومة المملكة العربية السعودية من جرّاء جريمة كهذه.

لقد استنتجت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقة متوسطة إلى عالية بأنك استهدفت شخصياً خاشقجي؛ وأنت على الأرجح أمرت بقتله؟

أتمنى أن يتم إخراج هذه المعلومات إلى العلن. إذا كانت هناك أى معلومات تتهمنى بالقيام بأى عمل، أتمنى أن يتم إخراجها.

ما نوع التهديد الذى يُشكله كاتب عمود فى صحيفة للمملكة العربية السعودية حتى يجعله يستحق أن يُقتل بهذه الوحشية؟



لا يوجد أى تهديد من أى صحفي. والتهديد على السعودية هو من تصرفات كهذه ضد صحفى سعودي، من هذه الجريمة البشعة التى حصلت فى قنصلية سعودية.

لقد تحدثت مع عضو بارز فى مجلس الشيوخ الأمريكى قبل مجيئى إلى هنا، وقال إنه بسبب ما حدث لجمال خاشقجي؛ وما حدث فى اليمن، فأنه "ليس هناك الكثير من النيّات الحسنة هنا فى الكونغرس تجاه السعودية"، ما حجم الضرر الذى حلّ بالعلاقة؟



العلاقة أكبر بكثير من هذا، وهذه حادثة بشعة ومؤلمة لنا جميعاً. دورنا أن نعمل ليلاً ونهاراً لتجاوز هذا الأمر، والتأكّد بأن مستقبلنا أفضل بكثير من أى شيءٍ حدث فى الماضي.

هذا الهجوم ضرب قلب صناعة النفط فى السعودية، فهل تمّت مهاجمتكم على حين غرة؟



قد أختلف معك قليلاً، هذه الضربة لم تضرب قلب قطاع الطاقة السعودي، بل ضربت قلب قطاع الطاقة العالمي. هذه الضربة عطلت ما يقارب 5.5 % من احتياج العالم للطاقة، احتياج أمريكا والصين والعالم بأسره.

المملكة هى أكبر مستورد فى العالم للأسلحة والمعدات العسكرية، فمليارات الدولارات أنفقت على المعدات، إذًا كيف لا يمكنها منع هجوم مثل هذا؟



المملكة العربية السعودية بحجم تقريباً قارة، فهى أكبر من غرب أوروبا كلها. لدينا تهديدات موجودة من 360 درجة. يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل.

ما برأيك السبب الإستراتيجى الذى جعل إيران تضرب "أرامكو"؟



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أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو مَن يهاجم 5 % من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجى فقط هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه.

وزير الخارجية مايك بومبيو؛ وصف ما قامت به إيران -على حد تعبيره- بأنه "عمل حربي"؟ هل كان ذلك عملاً حربياً؟



بلا شك، نعم.

ما تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة؟



المنطقة تشكل تقريباً 30% من إمدادات الطاقة فى العالم، وتشكل تقريباً 20% من المعابر التجارية العالمية، وتشكل تقريباً 4% من الناتج القومى العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة. هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمى كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.

وذكرت المذيعة أن "إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى ترفع العقوبات. إنه مأزق. ولى العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة".



الإجابة بعد التقرير الذى ذُكر بصوت المذيعة:

إجابة سمو ولى العهد بعد حديث المذيعة:

بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف نرى تصعيداً أكبر، وسوف تهدّد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها فى حياتنا.

هل يجب أن يكون رداً عسكرياً؟



أرجو عدم حدوث ذلك

لمَ لا؟



لأن الحل السياسى والسلمى أفضل بكثير من الحل العسكري.

هل تعتقد أنه ينبغى للرئيس ترامب أن يجلس مع الرئيس روحاني، ويصيغان صفقة جديدة؟



بلا شك هذا ما يطلبه الرئيس ترامب، وهذا ما نطلبه كلنا جميعاً، مَن لا يريد الجلوس على الطاولة هم الإيرانيون.

وصفت هذه الحرب بأنها أسوأ أزمة إنسانية فى العالم، هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن، ما الحل؟



أولاً إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثى فسوف يكون الحل السياسى أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسى داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.

أنت تقول فى هذه الليلة إنك تريد التفاوض لإنهاء الحرب فى اليمن؟



نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض، وإعلان الحوثى من أيام عدة بوقف إطلاق النار من تجاهه نعدّه بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسى إلى فعالية أكثر.

لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدى إلى إنهاء الحرب فى اليمن؟



كقائد يجب أن أكون متفائلاً كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائماً، إذا كنت متشائماً فيجب أن أترك الكرسى وأعمل فى مكان آخر.

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اسمح لى أن أسألك عن القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ أن تحدّثنا آخر مرة باتت المرأة تقود فى السعودية وحصلت على مزيدٍ من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك نحو اثنتى عشرة ناشطة تمّ احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وُضعن فى السجن؟



المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها.





هل حان الوقت لإطلاق سراحها؟



القرار هذا ليس عائداً لي، إنه عائدٌ للمدّعى العام.

تقول أسرتها إنها تعرّضت للتعذيب فى السجن، هل هذا صحيح؟



إذا كان هذا الأمر صحيحاً فهو بشع جداً، الإسلام يحرّم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرّم التعذيب، النفس البشرية تحرّم التعذيب، وأنا بنفسى سأقوم بمتابعة هذا الأمر.

هل ستتابع ذلك شخصياً؟



بلا شك.

أنت مُدركٌ لما يُقال عنك فى العلن، إنك تعهدت بتغيير المملكة العربية السعودية؛ وتحويل الاقتصاد؛ والحديث عن الإسلام المعتدل؛ والسماح للنساء بالحصول على مزيدٍ من الحقوق، ومع ذلك ما زال هناك انتقادٌ لحملة القمع وسجن النساء اللواتى يثرن قضايا حول الأمور التى تحتاج إلى التغيير فى السعودية، وهذا يعطى الانطباع بأنك لا تؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان وهذه الأمثلة الملموسة عن النساء اللواتى تمّ سجنهن؟



يؤلمنى هذا الانطباع، ويؤلمنى أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جداً، أتمنى أن الجميع يأتى للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

ما الدروس التى تعلمتها؟ وهل ارتكبت أخطاء؟



الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكّد أنها لن تتكرّر.