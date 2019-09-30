شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في اول ظهور له منذ مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم ...الملك سلمان يفاجى الجميع ويقوم بهذا العمل مع أسرة الفغم "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم – رحمه الله – .

وأثنى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – وتفانيه في خدمة وطنه. فيما عبر والد وأخوان وإبنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مواساته لهم في الفقيد – رحمه الله -. Advertisements

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