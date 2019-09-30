شكرا لمتابعة خبر عن إحذر...هذه الأطعمة و المشروبات تضعف قدراتك الجنسية! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كما يتحرى البعض الأغذية التي تزيد من القدرة الجنسية ، هناك أطعمة تخفض الرغبة الجنسية مما يؤثر سلبا على العلاقة الحميمة . فمن أجل الحفاظ على هذه العلاقة الحيوية و الهامة من اجل استقرار الحياة الزوجية ، تجنبوا هذه الأطعمة.

الأغذية المعلبة : تحتوي هذه الأطعمة على نسبة كبيرة من الصوديوم ، مما يؤدي الى احتجاز الماء في الجسم و ذلك يؤثر على تدفق الدم لمختلف أعضاء الجسم بما فيها الأعضاء التناسلية.

البطاطس المقلية و الهوت دوج و الأطعمة الدسمة :

تناول الوجبات المشبعة بالدهون يقلل من تحفيز الجهاز العصبي على التفكير في الاثارة. كما تمنع هذه الأغذية أيضا من تدفق الدم الى الأعضاء التناسلية ، لذلك فإن تناول البطاطس المقلية و الأطعمة الدسمة بشكل دائم ، يؤثر سلبيا على العلاقة الحميمة.

المشروبات المنشطة :

إمتلأت الاسواق بعدد كبير من المشروبات المنشطة و المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين .هذه المشروبات تعمل على خفض نسبة التستوستيرون لدى الرجال و بالتالي فهي تؤثر سلبيا على الأداء الجنسي.

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