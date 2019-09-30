شكرا لمتابعة خبر عن فضيحة من العيار الثقيل .. ملك دولة إسلامية يطلق زوجته بعدما شاهدها في فيديو إباحي "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طلق ملك ماليزيا السابق زوجته ملكة الجمال الروسية بعد أسابيع فقط من ولادة ابنهما، حسبما زعم تقرير.

يأتي هذا الخبر غير المؤكد الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية بالرغم من حديث ملكة جمال موسكو السابقة ونجمة تلفزيون الواقع عن سعادتها في زواجها الخيالي، في منشورات حديثة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأُذهل الماليزيون بالزفاف المفاجئ للملك الماليزي السابق سلطان محمد الخامس (50 عاما)، وريانا أوكسانا فويفودينا (27 عاما)، في العاصمة الروسية، في نوفمبر الماضي.

لكن خبر الطلاق يشير إلى انتهاء العلاقة بين ملكة الجمال والملك السابق، الذي تخلى عن العرش، في يناير الماضي، بعدما طلب إجازة لتلقي العلاج، بينما انتشرت شائعات عن زواجه.

ومن جانبها زعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سبب الطلاق يعود لنشر مقطع فيديو إباحي لزوجته في حمام سباحة، وهي تقريبا نفس الأسباب التي أدت لاستقالته من منصبه.

وكانت هذه المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

ونقلت ديلي ميل عن صحيفة نيو ستريتس تايمز، في كوالالمبور، أنه تم تسجيل الطلاق بشكل نهائي في الأول من يوليو.

وتشير شهادة الطلاق، التي تحمل شعار ولاية كلنتن، أن الملك السابق طلق زوجته ثلاث طلقات، مما يعني صعوبة زواجهما مرة أخرى، بحسب الشريعة الإسلامية.

وكانت تقارير إعلامية روسية ذكرت أن أوكسانا فويفودينا تعرفت على الملك، خلال حفل كبير، بقاعة بارفيخا الموسيقية في موسكو.

وأظهرت صور فوتوغرافية فوفودينا تجلس بجوار الملك محمد في ثوب زفاف أبيض، بينما يرتدي هو زيا وطنيا.

وقيل حينها إن الزوجة اعتنقت الإسلام في أبريل 2018

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