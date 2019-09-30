الاكثر مشاهدة - صادم : مقتل نجم ‘‘فنان العرب’’ في حادث مروع (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : مقتل نجم ‘‘فنان العرب’’ في حادث مروع (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن موقع قناة النهار الجزائرية، الاثنين، وفاة الفنان الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج “فنان العرب”، في ولاية الوادي جنوب شرقي البلاد، عقب مقتله في ظروف غامضة.

وذكر الموقع أن زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد ميتا أمام بيته في حي الرمال عاصمة ولاية وادي سوف.

صادم : مقتل نجم ‘‘فنان العرب’’ في حادث مروع (صورة)

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وأضاف “تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، عكس ما تم تداوله، أنه توفي في حادث مرور”.

وأوردت مصادر العائلة أنه تسلق عمود كهربائي من اجل القفز لمنزله، سبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع لركن سيارته فسقط منه.

يذكر أن الضحية كان أحد نجوم برنامج “فنان العرب” و”ألحان وشباب3″ محمد الخامس زغدي (ابن مدينة وادي سوف).