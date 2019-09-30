شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يهز مواقع التواصل بمفاجآت من العيار الثقيل.. احدثت ضجة في العالم وقلبت الموازين... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب الفلسطيني المقرب من إيران، عبدالباري عطوان، على مزاعم الحوثيين حول ما أسموها عملية "نصر من الله" زعموا خلالها أسر مئات من الجنود والضباط السعوديين، في محافظة نجران السعودية.

وقال عطوان في فيديو رصده محرر "بويمن" إن العملية أحدثت ضجة في العالم العربي والمنطقة بأسرها، ولها ما بعدها.

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وتوقع عطوان أن تكون العملية بداية لنهاية الحرب في اليمن وانقلاب الموازين في المنطقة.

ورأى عطوان أن "نصر من الله" ستلحقها عملية "فتح قريب" على حد قوله.

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