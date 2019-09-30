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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور ..الفضيحة المدوية التي اجبرت وزير الدفاع محمد المقدشي على تقديم استقالته لرئيس الجمهورية ( صور فاضحة ومخجلة هزت كل اركان الشرعية)

طالب الاعلامي الجنوبي عادل اليافعي من وزير الدفاع اللواء محمد المقدشي بتقديم واستقالته وفتح تحقيق من الرئاسة حول حادثة كتاف. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements ونشر اليافعي صورة لاسرى من لواء الفتح بعد اسرهم من قبل عناصر الحوثي في محور كتاف بمحافظة صعدة . ونشر الحوثيون صورا للاسرى والاليات العسكرية وقالوا بأنهم اسروا لواء كامل تعداده 4الف جندي وسط صمت من قبل وزارة الدفاع الشرعية والتحالف العربي . ونشر اليافعي الصورة وكتب:هذه الصورة كفيلة ان يقدم وزير الدفاع استقالته وكل نوابه ويفتح الرئيس هادي تحقيق شامل لمعرفة هذه المهزلة والبيع والشراء التي نحذر منه منذ 5 سنوات دون فائدة !مضيفا:في الدول المحترمة يفعل ذلك.



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