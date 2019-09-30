شكرا لقرائتكم خبر عن نهب سيارة نازح من عنس وسط الترية في تعز!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نهب سيارة نازح من عنس وسط التربة في تعز

تعرض ابو جواس الجاحري من ابناء عنس في المحافظات الشمالية الى عملية سطو مسلح ونهب سيارته من قبل بهنس الزريقي قريب القيادي عبده نعمان الزريقي من متطقة حنو بزيقة اليمن في المقاطرة بلحج وأحد قيادات اللواء الرابع مشاة جبلي ولاقت هذه الحادثة الهمجية ادانة واسعة واستنكار شعبي غاضب كون هذه الجريمة مخالفة لقيم وعادات وأعراف المجتمع .

إن ما تعرض له النازح العنسي وسط مدينة التربة في تعز هو واسرته واطفاله من اعتداء سافر يعد جريمة جسيمة في ظل صمت ادارة الأمن والاجهزة الضبطية التي لا تحرك ساكنا منذ قدوم المدير (العليمي) الى منصبه مديرا للأمن العام في مديرية الشمايتين.

النازح العنسي ضحية الانفلات الامني المنظم التي تقوده عصابة الحشد الشعبي برضى وصمت الامن وظلم المواطن الذي تعرضت ييته في عنس للهدم من قبل الحوثة عقابا لانضمامه ودفاعه على عودة الشرعية وظلم فتعرض لسلب ونهب سيارته وسلاحه ومسدسه وتلفوناته ووثائقه في تربة تعز وأكدت المصادر أن الجاني قام ببيع السيارة دون خوف أو حياء بمبلغ اربعين الف ريال سعودي في وضح النهار .



المواطن المنهوب ناشد محافظ محافظة تعز ووزير الداخلية وكل الأجهزة الامنية انصافه باستعادة سيارته وسلاحه ووثائقه كون الجاني معروف بصفته واسمه والجهات التي تدعمه وتوفر له الحماية علما بأن الزريقي له سوابق وعمليات سطو مسلح ونهب وهارب من وجه العدالة .