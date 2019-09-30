مراسلنا.. إخوان مأرب يسلمون الحوثي 3 ألوية تابعة للشرعية

الإثنين 30 سبتمبر 2019

حزب الإصلاح

كتب الخليج 365 - خاص

أقدم حزب الإخوان المسلمين (الإصلاح) في مأرب 3 الوية عسكرية يمنية لمليشيا الحوثي الإيرانية.



وكان التسليم عبارة زج بـ3 ألوية مرابطة في الحدود اليمنية السعودية تابعة للشرعية، تقودها قيادات عسكرية من الاخوان، باشراف علي محسن الاحمر.

وقال مراسل "الخليج 365" إنه تم تسليم الأولوية الثلاثة لمليشيا الحوثي دون اي قتال وبتفاهم بين الجانبين، حيث انضم جنود الالوية الى مليشيا الحوثي.

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وتضم الالوية الثلاثة مدرعات مصفحة واطقم واسلحة ثقيلة بينها مدافع ومضادات طيران ، حيث تم التفاهم بين قيادات بحزب الاصلاح وقيادات حوثية على استلام الالوية العسكرية دون قتال.

وتسجل هذه الخيانة الجديدة من حزب الاصلاح ضمن عشرات الخيانات وتسليم معسكرات قادم هذا الحزب وقياداته العسكرية بتسليمها لمليشيا الحوثي الايرانية خلال الفترة الماضية في عدة محافظات شمال اليمن.

ويستخدم حزب الاصلاح اسلوب الخيانة لابتزاز التحالف العربي بقيادة السعودية ومحاولة تهديدها بهكذا اساليب ما لم تقف معه في تحقيق مآربه الخبيثة التي احبطتها السعودية خاصة مؤامرة استهداف مصر ومخطط سيطرة اخوان اليمن على المحافظات المحررة واعادة الارهاب اليها.

وانكشفت خيانات حزب الاصلاح بشكل واضح منذ بداية عاصفة الحزم الا ان السعودية ودول التحالف غضوا الطرف عنها واليوم كثف هذا الحزب من خياناته والمؤامرة التي يديرها من داخل الشرعية ضد المملكة العربية السعودية.