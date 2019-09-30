فنانة مصرية تهدي هذه العمل لأحرار الجنوب العربي.. فيديو 

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كتب الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

وأشاد فنانو حضرموت بهذا العمل العظيم الذي يثبت متانة العلاقات الدولية العريقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الجنوب الديمقراطية الشعبية.

وأدت الفنانة المصرية نشيد الجنوب العربي، على شكل فيديو كليب، مرتدية زيا يحمل علم دولة الجنوب الديمقراطية الشعبية.

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