تدشين دورة إعداد معلمي الروبوت التعليمي بمدارس وادي حضرموت

الإثنين 30 سبتمبر 2019

دورة إعداد معلمي الروبوت التعليمي

كتب الخليج 365

دشنت اليوم، بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدورة التدريبية في مجال إعداد معلمي الروبوت التعليمي والتي تأتي ضمن برنامج تحسين البيئة التعليمية الذي تنظمه مؤسسة أكاديمية الموهوبين بمدينة سيئون الممول من مؤسسة العون للتنمية ومؤسسة صلة للتنمية وبإشراف من مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت الوادي والصحراء.



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و يستهدف البرنامج أربع مدارس للتعليم الأساسي والثانوي بمديريتي شبام والقطن ع ضمن مشروع معامل الروبوت التعليمية الذي تنفذه مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون والذي يهدف إلى إعداد معلمين في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي للإشراف والتدريب في مدارسهم لاستغلال النوابغ وإظهار المبدعين وخلق روح التنافس وتحضيرهم للمشاركة في منافسات وفعاليات الروبوت الوطنية والعربية والدولية.

و سيتعرف في الدورة 12 معلم ومعلمة يمثلون المدارس المستهدفة على مدى خمسة أيام على مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات في تصميم وبرمجة الروبوت وربطه بالنظريات والقوانين العلمية في الفيزياء والرياضيات والعلوم.

وأكد نائب رئيس مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون أنور باشغيوان بأن هذا المشروع سيضيف نقلة نوعية في المدارس كونه يلبي رغبات الطلاب..مشيراً الى ان المستقبل القادم سيكون لعلوم لروبوت والذكاء الاصطناعي .