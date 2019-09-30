أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الإثنين 30 سبتمبر 2019 المقاومة كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

الإمارات تقدم 80 طنا من المساعدات الغذائية لأهالى المكلا https://www.elyamnelaraby.com/423106/ ولي العهد السعودي لقناة "CBS": الهجوم على أرامكو "إعلان حرب" من إيران https://www.elyamnelaraby.com/423112/ قرقاش: إعلام قطر يراهن على الإخوان ويستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن https://www.elyamnelaraby.com/423116/ ميليشيا الحوثي تجدد قصفها المدفعي على الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/423118/ الشرعية ترد على مزاعم الانتصارات الحوثية في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/423124/ يمنيون يحتشدون في الولايات المتحدة الأمريكية دعماً للتحالف ولإدانة حزب الإصلاح وإيران https://www.elyamnelaraby.com/423133/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب اليوم الإثنين https://www.elyamnelaraby.com/423141/ أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن اليوم الإثنين https://www.elyamnelaraby.com/423144/ Advertisements تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/423146/ ارتفاع وتيرة الاختطافات والاخفاء في سجون الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/423148/ صحيفة: الحوثيون يضللون أنصارهم وسط ضربات متوالية على معقلهم https://www.elyamnelaraby.com/423150/ وزير إماراتي: أولويتنا إنجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف ضد المشروع الإيراني في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/423153/ قرقاش: الإمارات ستواصل العمل ضد المشروع القطري الإيراني في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/423156/ تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة تجتاح المحافظات اليمنية في ظل سيطرة المليشيا https://www.elyamnelaraby.com/423158/ تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في اليمن اليوم الإثنين https://www.elyamnelaraby.com/423161/ توزيع 1000 سلة غذائية في المكلا مدقمة من الهلال الاماراتي https://www.elyamnelaraby.com/423165/ محمد بن سلمان: نأمل يؤدي وقف اطلاق النار في اليمن إلى حل سياسي https://www.elyamnelaraby.com/423168/ البحسني ينعي التربوي والمهندس الإنشائي عبدالله سعيد باصالح https://www.elyamnelaraby.com/423176/ نقابة اتحاد الكتاب المصريين تحتفي بتسليم جائزة شوقي الشعرية لعبد العزيز المقالح https://www.elyamnelaraby.com/423177/ الارياني: الحوثي يروج لانتصارات وهمية للتغطية على مأزقه السياسي والعسكري https://www.elyamnelaraby.com/423181/ # اليمن # الولايات المتحدة # صعدة # الحوثيين # البحسني # محمد بن سلمان # الإمارات # الحديدة # درجات الحرارة # السعودية # إيران # ميليشيا الحوثي

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