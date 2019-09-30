اللواء بن بريك: نؤكد للجميع أن الأوضاع الأمنية في عدن تحت السيطرة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

أحمد بن بريك

كتب الخليج 365 - عدن

قدم اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، عضو هيئة الرئاسة، الشكر لبعض أعضاء الجمعية الوطنية على دورهم في مساندة القوات المرابطة في الجبهات.



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وأكد بن بريك الجميع بأن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة وفي استتباب تام، وأن الشعب الجنوبي لن يتنازل عن قضيته الأساسية والمحورية وسيدافع عنها إلى أن يتم استعادة دولته الجنوبية في حدود ما قبل عام 1990م.

وجرى في الاجتماع مناقشة المواضيع والتقارير المدرجة في جدول الاجتماع وهي المحظر السابق وتقرير السكرتارية بين اجتماعي الهيئة الإدارية، وكذا تقرير زيارة فريق الهيئة الإدارية إلى محافظة أبين.

وقد تم في الاجتماع تشكيل لجنة لإعادة صياغة القرارات والتوصيات التي ستتمخض عن اجتماع الهيئة برئاسة الأخ نصر هرهرة مقرر الجمعية، على أن يتم تواصل الهيئة اجتماعها يوم غد.