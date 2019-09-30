صندوق النظافة والتحسين بسقطرى ينفذ حملة نظافة شاملة في العاصمة حديبو

الإثنين 30 سبتمبر 2019

حديبو

كتب الخليج 365 - متابعات

نفذ صندوق النظافة والتحسين حملة نظافة شاملة لمدينة حديبوة، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة أرخبيل سقطرى.



واستهدفت الحملة الطرق الرئيسية للعاصمة حديبو والأسواق ، وقد ساهمت الحملة في جمع المخلفات الصلبة والبلاستيكية التي تكدست في تلك الأماكن منذ اشهر .

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حيث تشكل المخلفات البلاستيكية خطرا ً على البيئة والتنوع الحيوي الموجودة بالطرق ، وذلك لصعوبة التحلل .

الجدير بالذكر انه شارك في الحملة قيادة السلطة المحلية و شرطة المحافظة وطلاب المدارس، ورفعوا المشاركون اطنان من النفايات والمخلفات البلاستيكية التي تراكمت في الأسواق وفي المداخل الرئيسية للعاصمة حديبوة.

وتأتي هذه الحملة بتمويل من مشروع اليونيب - جيف، وجمعية "او اس ام آي" للطيور، وتتزامن حملة النظافة مع بداية موسم الشتاء المعروف "بالفتوح" والذي يتوافد فيه السواح الى الجزيرة، كما تساهم الحملة في خلق عاصمة نظيفة وبيئة جميلة، لكون المحافظة مقبله على موسم جديد.