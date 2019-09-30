شكرا لمتابعة خبر عن بعد هجومه على "أثداء الفنانات" .. رد ناري من فنانة شهيرة على "مرتضى منصور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ردت فنانة مصرية شهيرة على الاتهامات التي طالت العديد من الفنانات الحاضرات بمهرجان الجونة بارتداء ملابس غير لائقة.

وأبدت الفنانة بشرى استياءها الشديد من تصريحات مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - التي شن فيها هجوما شرسا على فنانات الجونة ، قائلة: "أنا معرفش هو مشفش أفلام الأربعينيات والخمسينيات والستينيات هو فين العري ده مش شايفة عري ما أنا زي الفل اهو".

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وأضافت خلال حديث تلفزيوني: "هي كلمة حد بيطلعها والناس بتنقلها من غير تقييم الموقف بشكل حضاري كل مهرجانات العمل هكذا نساء بتلبس وبيبقي شكلها حلو وأنا بحب الستات دايما يبقي شكلها حلو والفاشون والموضة دا شيء مهم جدا وصناعة المنسوجات والحاجات اليدوية دا شيء موجود ".

وتابعت بشرى: "هو علشان المستشار مرتضي محضرش المهرجان فمش شايف فعالياته المحترمة وبنقدم ندوات وحلقات نقاشية في تعليم حقيقي".

وكان "مرتضى" شن هجومًا لاذعًا على القائمين عن مهرجان "الجونة"السينمائي، بسبب تنظيمه بالتزامن مع ما قال "إنها أسوأ وأوسخ حملة لهدم استقرار مصر".

وقال مرتضى في مداخلة تلفزيونية: "النسوان بتتفنن الصدر اليمين يطلع واللي يصدر الشمال.. بلاش قرف يا مقرفين.. كل مرة تداري صدرها.. خلي عندكم".

وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي شهد حضور عدد كبير من الفنانين، والعديد من الاطلالات الجريئة للنجمات.

وعبر مرتضى عن استيائه الشديد من الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف بحفل الافتتاح، وتعجب من تصدرها "التريند" من خلال العري، معلقًا: "هو فيه إيه يا جماعة.. دي بلد محترمة".

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