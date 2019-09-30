شكرا لمتابعة خبر عن بن زايد اول مسئول عربي كبير يهنئ اليهود بسنتهم الجديدة ,, شاهد ماذا قال ,, والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قدم وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، التهنئة لليهود بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن الدافع وراءها.

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ونشر آل نهيان تغريدة في "تويتر" كتب فيها Shana Tovah، ما يعني باللغة العربية "سنة سعيدة"، في إشارة إلى العيد اليهودي، الذي يصادف اليوم الأحد



وأثارت تغريدة بن زايد ردود فعل مختلفة بين متابعيه على حسابه الشخصي في "تويتر" حيث اعتبرها البعض نوعا من التطبيع، وتساءل أحدهم: "سؤال بسيط هل نحن في سلام مع إسرائيل كي نتبادل التهاني والتبريك بالسنة الجديدة لهم؟"

فيما رأى آخرون أن التهنئة تحمل روح التسامح إذ جاء في أحد التعليقات على تغريدة بن زايد: "ليش البعض يخلط بين الديانة والبلد! الإمارات بلد التسامح وتحترم كل الأديان".

المصدر: RT