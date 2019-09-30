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عدن - ياسمين التهامي - احذر.. رائحة الجسم الكريهة تنذر بالإصابة بمرض خطير

كشفت مجلة ألمانية أن رائحة الجسم الكريهة تُنذر بالإصابة بمرض خطير.

وتفصيلآ، ذكرت المجلة أن رائحة الجسم التي تبدو كرائحة البول أو الأمونيا ” النشادر ” ، قد تُشير إلى الإصابة بأمراض الكلى.

حيث يعود العرق الشديد ورائحة العرق النفاذة إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، والذي يعمل على زيادة إفراز العرق.

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وتشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ” فقدان الوزن واضطرابات النوم وضعف التركيز والعصبية ” .

أما انبعاث رائحة كريهة تشبه رائحة السمك من الأعضاء التناسلية تُشير إلى الإصابة بعدوى فطرية أو بكتيرية أو مرض جنسي، وغالبًا ما تكون هذه الرائحة الكريهة مصحوبة بحكة واحمرار وحرقان وسيلان.

فيما تُشير الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم لأسباب عدة منها ” التهاب اللثة والتهاب الأمعاء والارتجاع المريئي وحساسية الطعام ” .

أما عن رائحة الفم التي تشبه رائحة الأسيتون أو رائحة الفاكهة المعطوبة، فتشير للإصابة بـ ” السكري ” ، لذا يجب استشارة الطبيب فورًا لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء رائحة الجسم الكريهة