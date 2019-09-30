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عدن - ياسمين التهامي - سياسي سعودي لقناة BBC : يكشف حقيقة ماتعرض له الجنود اليمنيين والسعوديين بنجران من قبل الحوثيون

علق المحلل السياسي والعسكري السعودي سليمان العقيلي على نشر مليشيات الحوثيين لمقاطع فيديو وزعمت انهم اسرى من قوات الجيش اليمني وعسكريين سعوديين وقال العقيلي في مداخلة على تلفزيون “بي بي سي” بأن العالم تعود على نشر مليشيات الحوثيين المدعومة من ايران على فبركات اعلامية وانتصارات وهمية لرفع معنويات مليشياتها المنهاره. واوضح، بأن الاشخاص الذين ظهروا في مقاطع فيديو روجت مليشيات الحوثيين على انهم عسكريين، ليسوا عسكريين بل هم مواطنين مزارعين لا ينتمون الى السلك العسكري.

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