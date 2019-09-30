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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات في المملكة تقبض على فنان شهير مع فتاة من الامارات في وضع مخل ومعهم كمية من المخدرات ( صورة الفنان + اسمه )

2019/09/30 الساعة 11:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



ضبطت قوات الشرطة في المملكة المغربية فناناً شهيراً، متلبسًا في وضع مخل مع فتاة تقيم في الإمارات، وبحوزته كمية من المخدرات. وأحالت الشرطة الفنان الشاب المغربي “سيمو راي”، الى المحكمة الابتدائية في تمارة، على خلفية ضبطه من طرف عناصر الدرك، متلبسا بالفساد وحيازة كمية من الكوكايين بمنتجع سياحي ضواحي الرباط. Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقررت النيابة العامة متابعة الفنان المقيم بفرنسا في حالة سراح بتهمة التحريض على الفساد، وذلك بعد الإفراج عنه وعن رفيقته بكفالة، مع منعهما من مغادرة البلاد إلى حين انطلاق المحاكمة. وفي نفس السياق، أصدر الدرك الملكي مذكرات بحث في حق مزودي الفنان بمخدر الكوكايين، بعد أن كشف عن هوياتهم خلال التحقيق

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