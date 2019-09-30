فلكي يتحدث عن مستجدات و تفاصيل جديدة باليمن

الإثنين 30 سبتمبر 2019

باب اليمن

كتب الخليج 365-صنعاء

أوضح فلكي عن مستجدات و تفاصيل جديدة حول توسع الحالة الماطرة على معظم المحافظات اليمنية.آآ وتوقع الفلكي عدنان الشوافيآآ اتساع نشاط الهطول للأمطار الغزيرة اليومين القادمين من الاثنين 30 سبتمبر 2019".



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وأضاف: "تشهد معظم المناطق اليمنية حالة نشاط خلايا أمطار متفرقة بين خفيفة الى غزيرة تتوزع خلال الايام القادمة على معظم المحافظات خصوصا المرتفعات الغربية من صعدة الى لحج و تعز وتمتد الى شبوة كما تشمل الهضاب الداخلية وكذلك السواحل الغربية والجنوبية والشرقية كما تهطل على بعض الصحاري الداخلية و الذي ابتدئتآآ من ليلة الجمعة 27 سبتمبر 2019 فخلال خمس الى ست أيام قادمة يكون توزيع هطول الأمطار قد غطى معظم المناطق والمحافظات اليمنية، رغم ان المعطيات الحالية تشير الى إستمرار التوقعات للأمطار مع نهاية الأسبوع القادم ونتمنى ان تؤكد ذلك معطيات جديدة اكثر ثبات خلال الأيام القادمة".

وكان الشوافي اشار الى أن الحالة الماطرة تتشكل تحت تأثير الانخفاض النسبي للضغط الجوي و اضطراب الطقس في المنطقة وتدافع كتل هوائية رطبة.

وهطلت أمطار غزيرة على أغلب المحافظات مع الاعلان عن بدء فصل الخريف خلال الايام الماضية وبدء ما يسمى الاعتدال الخريفي.