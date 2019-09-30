مليشيا الحوثي تفرض على البنوك التجسس على العملاء

الإثنين 30 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-صنعاء

قالت مصادر مصرفية في صنعاء عن إصدار مليشيا الحوثي، تعميمات جديدة على البنوك تطالبهم بمعلومات مخابراتية عن كل العملاء وأصحاب الحسابات البنكية .



وذكر مستخدمون أنهم فوجئوا عدد كبير من المودعين لدى البنوك في صنعاء، بعدم القدرة على الإيداع أو السحب وتجميد حساباتهم لدى البنوك بعد التعليمات الحوثية الجديدة .

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وأضافت المصادر المصرفية أن التعليمات الجديدة تتضمن الحصول على أدق المعلومات الشخصية، والأقارب و مصادر الدخل والحصول على تعريف من عاقل الحارة التي تسكن فيها .

وأوضحت المصادر أن المعلومات التي تسعى مليشيا الحوثي للحصول عليها حول المودعين تنتهك الخصوصية، وتتجاوز الإجراءات المالية إلى التجسس علي حياتهم الشخصية .

وكانت مليشيا الحوثي قد ضيقت على البنوك والشركات العاملة في مناطق سيطرتها، بهدف الابتزاز والحصول إتاوات مالية كبيرة .

وما يزال مدير بنك اليمن الدولي أحمد ثابت العبسي، معتقلا لدى المليشيا منذ عدة أشهر بعد رفضه تمرير محاولات حوثية لغسيل الأموال عبر البنك .