البحسني ينعي التربوي والمهندس الإنشائي عبدالله سعيد باصالح

الإثنين 30 سبتمبر 2019 البحسني كتب الخليج 365 - المكـلا نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التربوي والمهندس الإنشائي عبدالله سعيد باصالح الذي وافاه الأجل بعد مشوار حافل بالعطاء في خدمة مجتمعه ومحافظته .

Advertisements وأعرب المحافظ عن الحزن العميق لرحيل المهندس عبدالله سعيد باصالح الذي عمل في ستينيات القرن الماضي معلماً بالمدرسة المتوسطة وضابطاً لداخلية المدرسة بباغ الشحر، وبعد ذلك مهندساً مدنياً وعضواً بالمكتب التنفيذي لمجلس الشعب المحلي بالمحافظة في أواسط الثمانينات ، ومديراً عاماً لمؤسسة الانشاءات بالمحافظة ، وعُرف بمهاراته التربوية وحيويته ونشاطه واخلاصه في مجال تخصصه الهندسي الإنشائي. وابتهل محافظ حضرموت الى المولى تعالى بأن يشمله برحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أولاده وذويه وزملائه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون .

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