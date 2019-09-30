توزيع 1000 سلة غذائية في المكلا مدقمة من الهلال الاماراتي

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
توزيع 1000 سلة غذائية
كتب
الخليج 365-المكلا
وزع الهلال الاماراتي سلال غذائية للاسر المحتاجة شرق مدينة المكلا.
ووزّعت فرق هيئة الهلال الأحمر 1000 سلة غذائية تزن حوالي 80 طناً استفاد منها 5 آلاف شخص من الأسر غير القادرة في الأحياء الشرقية من مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.
وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي خففت من معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة، مقدرين لهيئة الهلال الأحمر جهودها في إيصال المساعدات لهم والتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.
يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح»، بلغت 28 ألفاً و244 سلة غذائية بمعدل 2282 طناً و115.2 كيلو، استهدفت 141 ألفاً و220 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.
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