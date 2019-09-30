رئيس الوفد الوطني يخير العدو السعودي بعد عملية نصر من الله

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أن استمرار العدوان أدى إلى نتائج على نحو عملية “نصر من الله” وأنه لا خيار للعدو إلا وقف الحرب ورفع الحصار.
وأوضح عبد السلام في مداخلة هاتفية مع قناة الميادين، مساء الأحد، أن عملية نصر من الله جاءت بعد جهد كبير ومثلت صورة من نتائج الصمود الشعبي.
كما لفت إلى أن عملية “نصر من الله” تحمل دروسا على كافة المستويات العسكرية والإنسانية خصوصا في التعامل مع الأسرى.
وذكر عبد السلام أن الغموض في ملف الأسرى يساعد في عملية التبادل، مؤكدا أنه من خلال التجربة ثبت أن النظام السعودي يحرص على المعلومات بهذا الصدد.
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