شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. مذيعة «العربية» تخلع ملابسها على الهواء لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عـــاجـــل : الديوان الملكي يفاجئ الجميع ويعلن عن إصابة الملك بهذا المرض الخطير .. وقناة أوربية تكشف تفاصيل صادمة (شاهد أولى الصور)

عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة)

عـــاجـــل : "الملك سلمان" وأسرة "الفغم" يتفاجئون بوالد قاتل الحارس الشخصي في منزلهم يقوم بهذا العمل المفاجئ (شاهد صورة)

Advertisements

عاجل ... تحذير طارئ لليمنيين.. تعرف على العلاج الذي أعلنت الصحة اليوم حظره ومنع استخدامه لأنه يسبب السرطان "صورة"

شاهد صور اولى له بعد مقتله " الفغم "الحارس الشخصي للملك سلمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في لقطة غريبة، أعطى أحد الأطباء مذيعة قناة “العربية السعودية” مها عبدالله، حقنة على الهواء، لوقايتها من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد.

وظهرت مذيعة العربية خائفة ومتوترة للغاية خلال أخذها حقنة لقاح الإنفلونزا، حتى دفعها الفضول لسؤال الطبيب عن أعراض الحقنة وما إذا كانت ستتسبب في ورم بذراعها، أو ارتفاع حرارة الجسم.

جدير بالذكر أن لقاح الإنفلونزا الموسمي من أهم أنواع التطعيمات التي تحرص بعض الأمهات على إعطائها للطفل قبل حلول موسم الشتاء، لحمايته من عدوى الإنفلونزا وتقليل أعراضها