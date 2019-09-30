شكرا لمتابعة خبر عن المحلل السياسي عبدالناصر المودع يكشف معلومات جديدة عن «عملية محور نجران» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : الديوان الملكي يفاجئ الجميع ويعلن عن إصابة الملك بهذا المرض الخطير .. وقناة أوربية تكشف تفاصيل صادمة (شاهد أولى الصور) عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة) عـــاجـــل : "الملك سلمان" وأسرة "الفغم" يتفاجئون بوالد قاتل الحارس الشخصي في منزلهم يقوم بهذا العمل المفاجئ (شاهد صورة) Advertisements عاجل ... تحذير طارئ لليمنيين.. تعرف على العلاج الذي أعلنت الصحة اليوم حظره ومنع استخدامه لأنه يسبب السرطان "صورة" شاهد صور اولى له بعد مقتله " الفغم "الحارس الشخصي للملك سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كشف المحلل السياسي اليمني عبدالناصر المودع عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية محور نجران التي كشف الحوثيون عنها يوم الأحد.

وقال المودع الصحيح ان العملية وقعت بتاريخ 25 أغسطس الماضي ولم تحدث خلال الايام القليلة الماضية.

واشار المودع ان القوة التي سيطر عليها الحوثيين هي مجاميع مسلحة تم استجلابها من اليمن لوضعها على الحدود اليمنية السعودية وغالبيتها من المدنيين الباحثين عن المال.

واكد المودع ان ماحدث يعكس سوء التخطيط العسكري وفشل التحالف والشرعية عقب 4 سنوات من الحرب على تشكيل جيش وطني يمني حقيقي.

واكد ان الغالبية العظمى من الاسرى هم يمنيون وليسوا سعوديين موضحا ان هذه القوات هدفها العائد المالي لذلك تفتقر إلى أي عقيدة قتالية .

من جانبه علق المحلل السياسي والعسكري السعودي سليمان العقيلي على نشر مليشيات الحوثي لمقاطع فيديو تظهر مجاميع من الاشخاص زاعمة انهم اسرى من قوات الجيش اليمني وعسكريين سعوديين.

وقال العقيلي في مداخلة على تلفزيون “بي بي سي” بأن العالم تعود على نشر مليشيات الحوثيين المدعومة من ايران على فبركات اعلامية وانتصارات وهمية لرفع معنويات مليشياتها المنهاره.

واوضح، بأن الاشخاص الذين ظهروا في مقاطع فيديو روجت مليشيات الحوثيين على انهم عسكريين، ليسوا عسكريين بل هم مواطنين مزارعين لا ينتمون الى السلك العسكري.

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