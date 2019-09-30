الاكثر مشاهدة - تطورات مفاجئة في مشاورات جدة بين الانتقالي والشرعية .. والرئيس هادي يتخذ قراره الأخير ويبلغ السعودية هذا الموقف

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة في مشاورات جدة بين الانتقالي والشرعية .. والرئيس هادي يتخذ قراره الأخير ويبلغ السعودية هذا الموقف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر صحفي يمني عن آخر تطورات المشاورات الجارية بين الشرعية والانتقالي المدعوم إماراتيًا في مدينة جدة.

وقال الصحفي فتحي بن لزرق في تغريدة، رصدها "ناس تايمز" إن "الرئاسة رفضت مسودة اتفاق قٌدمت لها لحل مشكلة الانقلاب على مؤسسات الدولة في عدن ويتضمن تعديلات وزارية".

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وأشار إلى أن الرئيس أبلغ الجانب السعودي صراحة انه يرفض كل نتائج الانقلاب في عدن وأن الحل هو فقط عودة مؤسسات الدولة وعودة الرئاسة والحكومة وانهاء كافة اشكال الميليشيات واحترام سيادة اليمن.

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إلى ذلك، كشفت انباء وصفت بالمطلعة عن مصادر سياسية يمنية ان الرئيس عبدربه منصور هادي رفض مسودة اتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تمخض عنها حوار جدة الذي ترعاه الحكومة السعودية.

وقالت تلك الانباء إن الرئيس هادي أبدى موافقة مبدئية على الاتفاق الذي يتضمن خطوات لإعادة ترتيب مؤسسات الشرعية وتشكيل حكومة مصغرة بمشاركة مختلف المكونات المناوئة للانقلاب الحوثي، قبل أن يتراجع عن موافقته ويتخذ موقفا وصفته المصادر بالمتصلب.

وأكدت تلك الانباء المنقولة عن المصادر على أن الرئيس هادي رفض خلال الأيام الماضية تلقي أي اتصال من فريقه التفاوضي في جدة الذي يضم نائب الرئيس علي محسن صالح الأحمر ورئيس الوزراء معين عبدالملك ونائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي وعبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

ووفقا للمصادر نفسها فقد امتنع هادي عن تلقي أي اتصالات أو استقبال أي زيارات في القصر الذي يقطن فيه بالرياض، بما في ذلك رفض التواصل مع اللجنة السعودية المكلفة بإدارة الحوار في جدة ونقل المقترحات.

ووصف مراقبون الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس بعد استقباله نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وموافقته على مسودة الاتفاق المقترحة، بمثابة تصعيد مفاجئ وخطير يعقّد المشكلة اليمنية اكثر

وكان وزير الخارجية الحضرمي قد جدد في كلمة اليمن التي ألقاها في الأمم المتحدة، امس الأحد، الاتهامات الموجهة لدولة الإمارات بدعم المجلس الانتقالي وقصف قوات الجيش الوطني

وقال الحضرمي إن “المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم ماليا وعسكريا ولوجستيا من دولة الإمارات العربية المتحدة (قام) بالتمرّد على الدولة والسطو المسلح على مقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار تحالف جاء لدعم الشرعية واستعادة الدولة”.

وأضاف “أن الجيش وللأسف تعرض لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي من الطيران الإماراتي وبصورة شكلت ضربة قاسية في جسد الوطن وانحرافا صريحا عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وفي أول رد إماراتي على الاتهامات التي ساقها وزير الخارجية الحضرمي ، عبرت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن “أسف بلادها ورفضها للادعاءات التي أطلقها ممثل اليمن في خطابه أمام الأمم المتحدة”، مشددة على رفض الإمارات لإقحامها في خلافات داخلية في جنوب اليمن في الوقت الذي دعت فيه إلى التهدئة، وشاركت إلى جانب السعودية في لجنة لتطبيع الأوضاع.

وقالت الحفيتي إن الإمارات “لديها الحق في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي باليمن”، مشيرة إلى أن ما حدث هو “استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني نتيجة التهديد المباشر لأمن قوات التحالف”.

وأضافت أن “الإمارات ستستمر في اتخاذ إجراءات ملائمة ومناسبة لحماية قوات التحالف العربي من التهديدات الموجهة لها وضمان عدم عودة العناصر الإرهابية بما في ذلك ضمان عدم عودة داعش لمزاولة أنشطته الإرهابية في اليمن”.

وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب ألمانيا والكويت والسويد، قد اصدرت إعلانا مشتركا، الخميس الماضي، يؤكد دعم عملية السلام في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.