الاكثر مشاهدة - فتاة سعودية تتجول بدون عباءة ولا حجاب وتتناول الغداء بين الرجال وتنشر (فيديو فاضح) شاهد إلى أين وصلت الأمور

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية تتجول بدون عباءة ولا حجاب وتتناول الغداء بين الرجال وتنشر (فيديو فاضح) شاهد إلى أين وصلت الأمور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته إحدى الفتيات خلال تجوُّلها في الرياض بدون عباءة وحجاب. وأظهر الفيديو الفتاة وهي تتجول داخل الرياض بارك ، وتناولت طعام الغداء فيه، كل ذلك تم بدون أن ترتدي عباءة أو حجاب المتعارف عليها . ​​​​​​​ Advertisements وعلقت الفتاة بقولها: “أثريها بسيطة وسهلة.. بس أنتم اللي معقدين الأمور بزيادة، تحبوا تسوون شو ، أنا جالسة الآن بالرياض بارك” . وأيد الفكرة كثير من المواطنين عبر مواقع التواصل ورأو أن لباس الفتاة فيه احتشام ، واستجابة طبيعية للتطور الذي تعيشه المملكة.

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