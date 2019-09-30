لمفعول أكبر قوة للمتزوجين .. 5 فوائد سحرية ومذهلة لهذه العشبة المنتشرة بكثرة ”ترجع الشايب شباب”

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عدن - ياسمين التهامي - تعد من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بخصائصها العلاجية، حيث تدخل في تركيب العديد من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل، ويستخدمها الطب الصيني التقليدي منذ القدم كمهدئ، يخفف من حدة القلق والتوتر ويعالج الأرق.



"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، فوائد نبتة الجنسنج على الصحة العامة، وفقًا لموقع "Health line".

1- تعالج الالتهابات:

أظهرت بعض الدراسات أن نبتة الجنسنج تحتوي على مركبات الجينوسايد، التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي تزيد من قدرة وفعالية مضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة في علاج والوقاية من التهاب المفاصل.

وأكدت دراسة أخرى أجريت على 18 شابًا يتناولون 2 جرام من الجنسنج الأحمر ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوع، أن بعد النظر في نتائج اختبار مستويات العلامات الالتهابية بعد إجراء التمرينات الإحمائية، أن هذه المستويات كانت أقل مما كانت عليه في المجموعة الثانية التي لم تتناول الجنسنج.

وتوصلت أيضًا إلى أن الجنسنج الأحمر يتميز بقدرته على التخفيف من حدة الالتهابات التي يعاني منها المصابون بالأمراض الجلدية، مثل الاكزيما.

2- تحسين وظائف الدماغ:

أعلنت إحدى الدراسات أن المكونات الموجودة بالجنسنج ، مثل مركبات الجينوسايد، قادرة على حماية الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وتبين للباحثين بعدما أجروا اختبار عقلي على 30 شخصًا تناولوا من 200 إلى 400 ملليجرام من الجنسنج، أنهم كانوا أكثر فعالية في تحصيل النقاط، فضلًا عن ارتفاع معدلات التركيز والانتباه لديهم.

وأشار الباحثون أن نبتة الجنسنج تعزز الجسم على امتصاص السكر الموجود بالدم بواسطة الخلايا، ما يساهم في تحسين الأداء وتقليل الإجهاد الذهني.

3- علاج ضعف الانتصاب:

أفادت بعض الأبحاث أن نبتة الجنسنج قد تكون بديلًا مفيدًا لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال، لاحتوائها على مركبات تحمي من الإجهاد التأكسدي في الأوعية الدموية والأنسجة في القضيب، وتساعد على استعادة الوظيفة الطبيعية.

كما أضافت أن الجنسنج قد يحفز الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يعمل على استرخاء عضلات القضيب وينشط الدورة الدموية بالجسم.

ووجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين تم علاجهم بالجنسنج الأحمر كان لديهم تحسن بنسبة 60 ? في أعراض الضعف الجنسي، كما أظهرت دراسة أخرى أن 86 رجلًا امتثلوا الشفاء من ضعف الانتصاب بعد تناولهم 1000 ملليجرام من مستخلص الجنسنج لمدة 8 أسابيع.

4- تقوية المناعة:

يعمل الجنسنج على تقوية المناعة، ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، وهذا ما أكدته بعض الدراسات، حيث توصلت إلى أن هذه العشبة تعمل على تعزيز الجهاز المناعي الخاص بمرضى السرطان الخاضعين للجراحة أو العلاج الكيماوي، بعد تجربتها يوميًا ولمدة عامين على 39 شخصًا كانوا يتعافون من عملية استئصال ورم بالمعدة.

كما أشارت دراسة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الجنسنج يمكن أن يحصلوا على فرصة أعلى بنسبة 35? أن يحيوا حياة خالية من الأمراض لمدة خمس سنوات بعد الجراحة العلاجية وبنسبة بقاء أعلى بنسبة 38? مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونه.

5- مفيدة للبشرة:

أوضحت بعض الدراسات أن عشبة الجنسنج تمثل أهمية كبيرة لصحة البشرة، حيث تساهم في علاج حب الشباب وتصبغات الجلد، كما تتميز بقدرتها على تجديد خلايا الجلد التالفة.

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لمفعول أكبر قوة للمتزوجين .. 5 فوائد سحرية ومذهلة لهذه العشبة المنتشرة بكثرة ”ترجع الشايب شباب”

