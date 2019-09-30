شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..ولي عهد ابو ظبي يباغت الجميع ويقدم للرئيس هادي قبل قليل عرض مغري يسيل له اللعاب ويطيح بعيدروس الزبيدي من منصبه والغاء اي دور له في الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..ولي عهد ابو ظبي يباغت الجميع ويقدم للرئيس هادي قبل قليل عرض مغري يسيل له اللعاب ويطيح بعيدروس الزبيدي من منصبه والغاء اي دور له في الجنوب

2019/09/30 الساعة 09:29 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

ذكرت مصادر مطلعة ان ولي عهد ابو ظبي قدم للرئيس هادي عرضا تمثل في الموافقة على انفصال الجنوب مقابل ان يصبح هو الرئيس للجمهورية المستقلة حتى يتم اجراء انتخابات. وبحسب المصادر فإن ولي عهد ابو ظبي تعهد بازاحة عيدروس الزبيدي من منصبه كرئيس للمجلس اذا وافق هادي على العرض. Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان مصدر حكومي مطلع قد اكد ان الرئاسة اليمنية رفضت رسميا مسودة اتفاق سلام قٌدم لمفاوضات جدة بين الحكومة الشرعية والرئاسة اليمنية.

وبحسب المصدر لصحيفة "عدن الغد" فقد ابلغ الرئيس عبدربه منصور هادي رفضه التام لمسودة الاتفاق وتأكيده على ان ان لاحوار سياسي قبل عودة الامور إلى نصابها الحقيقي في عدن .

واشار المصدر إلى ان الرئيس هادي رفض حتى مناقشة تفاصيل الاتفاق الذي قدم له لحل مشكلة الانقلاب الحاصل على مؤسسات الدولة في عدن .

وأوضح ان هادي ابلغ الجانب السعودي انه لانقاش مطلق حول أي اتفاق تسوية سياسية في عدن قبل عودة الرئاسة والحكومة إلى عدن وعودة الامور إلى طبيعتها.

ذات المصدر اشار إلى ان الرئيس هادي ابلغ السعوديين انه وفي حال تعرضه لاي ضغط فانه سيضطر لمغادرة السعودية ونقل مشكلة الانقلاب الدائر في عدن إلى مجلس الأمن.

وقال مقربون من الرئيس هادي انه طلب من معاونيه عدم النقاش حول هذا الموضوع من اساسه.



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