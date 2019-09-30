قرقاش: الإمارات ستواصل العمل ضد المشروع القطري الإيراني في اليمن

الإثنين 30 سبتمبر 2019

قرقاش

كتب الخليج 365

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن بلاده ستواصل العمل بحزم كجزء من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن.



وأضاف قرقاش، في تغريدات له على تويتر، الأحد، أن التحالف العربي معني بالتنظيمات الإرهابية التي تستفيد من التصعيد الحالي في الجنوب اليمني مثل القاعدة وداعش.

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وأشار إلى أنه من المهم أن تقبل وتشارك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في المبادرة السعودية بقيادة التحالف العربي للحد من التوتر وتجنب التصعيد.

وشدد على أن التحالف العربي بقيادة السعودية يعمل بقوة على استعادة السلام والاستقرار في اليمن.

واعتبر أن التركيز على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر ضروري لمواجهة الانقلاب الحوثي.