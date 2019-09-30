وزير إماراتي: أولويتنا إنجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف ضد المشروع الإيراني في اليمن

الإثنين 30 سبتمبر 2019

قرقاش

كتب الخليج 365

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الأولوية لبلاده هي إنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي في اليمن.



وكتب قرقاش -في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- قائلا: "لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الإمارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سأرتقي على الجحود والنكران، لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي".

كانت الإمارات قد رفضت مزاعم ممثل اليمن بشأن خلافات داخلية في البلاد، ونأت بنفسها عنها، وحثت الأطراف على معالجتها عبر الحوار.

Advertisements

وأعربت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن أسف بلادها ورفضها للادعاءات التي أطلقها ممثل اليمن في خطابه أمام الأمم المتحدة.

وتمسك وفد الإمارات بممارسة حق الرد على ما ورد من مزاعم في كلمة ممثل اليمن.

وشددت الإمارات على أن لديها الحق في الدفاع عن نفسها، والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي باليمن.

وقالت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة إن "التنظيمات الإرهابية بدأت في زيادة وتيرة هجماتها ضد قيادة التحالف والمدنيين".