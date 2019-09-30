شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي شهير يتنبأ بمقتل الفغم قبل تسعة أشهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمتنبئ اللبناني الشهير ميشيل حايك، يذكر فيه اسم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قتل فجر الأحد.

وفي المقطع الذي يعود إلى مطلع العام الجاري 2019، يقول حايك إن اسم عبد العزيز الفغم يتردد بقوة هذا العام، دون مزيد من التفاصيل.

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وتفاعل ناشطون مع ذكر حايك لاسم الفغم، مرددين العبارة الشهيرة "كذب المنجمون ولو صدقوا".

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت أن الفغم قتل على يد صديقه داخل منزل طرف ثالث في مدينة جدة، على إثر خلافات، وهو ما قوبل بتشكيك واسع من قبل مغردين.