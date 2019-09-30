الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الاصلاح يسارع لإنقاذ بلاطجة الحشد الشعبي بريف تعز

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاصلاح يسارع لإنقاذ بلاطجة الحشد الشعبي بريف تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاصلاح يسارع لإنقاذ بلاطجة الحشد الشعبي بريف تعز

الاصلاح يسارع لإنقاذ بلاطجة الحشد الشعبي بريف تعز !!

جهينة يمن (خاص) 

Advertisements

بعد الأحداث التي شهدتها عزلة أديم في ريف تعز 
وتحديداً في قرية مساجد أديم في الشمايتين جنوب اليمن 

وبعد تهريب المجرمين من بلاطجة الحشد الشعبي المعروف إنتمائهم لحزب الإصلاح والمتورطين في اقتحام تلك القرية سابقة الذكر وترويع الآمنين في حماية مدير الأمن العليمي الصامت لما يحدث من اختلالات امنية منها نهب سيارة من وسط التربة وبيعها من قبل بهنس الزريقي الهارب من وجه العدالة بقضايا حرابة سابقة 

يوم أمس قام حزب الإصلاح بفرض وساطة عبر احد موظفي العيسي 
والمعروف بأسم احمد عبد القادر الأديمي 
فتدخل ودفن القضية  عن طريق الأعراف القبلية ...وقبول اعتذار الجاني 

لتبقى تلك العصابات من الحشد الشعبي بعيدة كل البعد عن أي محاسبة قانونية 
والتي تسلك طريق الجريمة مسلكاً  ومصدراً .. للتكسب والترزق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاصلاح يسارع لإنقاذ بلاطجة الحشد الشعبي بريف تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا