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عدن - ياسمين التهامي - الاصلاح يسارع لإنقاذ بلاطجة الحشد الشعبي بريف تعز
الاصلاح يسارع لإنقاذ بلاطجة الحشد الشعبي بريف تعز !!
جهينة يمن (خاص)
بعد الأحداث التي شهدتها عزلة أديم في ريف تعز
وتحديداً في قرية مساجد أديم في الشمايتين جنوب اليمن
وبعد تهريب المجرمين من بلاطجة الحشد الشعبي المعروف إنتمائهم لحزب الإصلاح والمتورطين في اقتحام تلك القرية سابقة الذكر وترويع الآمنين في حماية مدير الأمن العليمي الصامت لما يحدث من اختلالات امنية منها نهب سيارة من وسط التربة وبيعها من قبل بهنس الزريقي الهارب من وجه العدالة بقضايا حرابة سابقة
يوم أمس قام حزب الإصلاح بفرض وساطة عبر احد موظفي العيسي
والمعروف بأسم احمد عبد القادر الأديمي
فتدخل ودفن القضية عن طريق الأعراف القبلية ...وقبول اعتذار الجاني
لتبقى تلك العصابات من الحشد الشعبي بعيدة كل البعد عن أي محاسبة قانونية
والتي تسلك طريق الجريمة مسلكاً ومصدراً .. للتكسب والترزق .
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