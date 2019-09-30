شكرا لبحثكم عن خبر مركز الملك سلمان يواصل مشروع ضخ المياه الصحية بالخوخة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انه واصل تنفيذ برنامج المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال المشروع ضخ 273 ألف لتر من المياه الصحية الصالحة للشرب للخزانات.

كما جرى أيضاً ضخ 315 ألف لتر من مياه الاستخدام الشخصي للخزانات، وكذلك تنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من جميع أحياء مديرية الخوخة.

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