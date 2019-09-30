مستجدات الاوضاع العسكرية في الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت وسائل إعلام محلية، أن مليشيا الحوثي، استحدثت الأحد، مواقع جديدة، جنوب مدينة الحديدة.
ودفعت المليشيا بأعداد كبيرة من عناصرها، صوب مواقع مستحدثة، قريبة من مديرية حيس.
كما نصبت المليشيا نقاط تفتيش على الطريق الفرعي غرب مفرق "سقم"، وعملت على إعاقة حركة المواطنين، القادمين إلى مديرية حيس.
وتواصل المليشيا، استهداف مواقع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالمحافظة، في اصرار على استمرارها في خرق الهدنة الأممية وفقا لاتفاق السلام باستوكهولم منذ ديسمبر الماضي.
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