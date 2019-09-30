شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف العربي يشن قصفا على محافظتي صعدة وحجة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الحوثيين الأحد، تجدد الغارات الجوية للتحالف العربي، بقيادة السعودية، على محافظتي صعدة وحجة في اليمن.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الانقلابية لجماعة الحوثيين العميد يحيى سريع: "ان طيران التحالف شن أكثر من 16 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية على محافظتي صعدة وحجة".
وأضاف سريع ان النصيب الأكبر من تلك الغارات كان على مديرية كتاف (شرق صعدة) بـ 12 غارة جوية"
وكان طيران التحالف استهدف، أمس السبت، محافظتي صعدة وحجة بـ 25 غارة جوية حسب كلام المليشيا الحوثية .
وأطلقت مليشيا الحوثي عبر مايسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، الجمعة قبل الماضية، مبادرة سلام مع المملكة العربية السعودية، تتضمن إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها
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