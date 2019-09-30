شكرا لبحثكم عن خبر بسبب القات ...قتيل وجرحى من افراد الجيش في مديرية القطن بحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر مطلعة "للمشهد اليمني "عن اندلاع اشتباكات مسلحة داخل معسكر القطن بين جنود تابعين للجيش وقالت المصادر ان سبب الخلاف بين جنود في نقطة الجيش في معسكر القطن على سيارة محملة بالقات كانت في طريقها للمهرة أدى لحصول اشتباك بالاسلحة فيما بينهم أدى لمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين يذكر ان وادي حضرموت يعاني من انفلات امني وسط دعوات للجيش بفرض الامن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب القات ...قتيل وجرحى من افراد الجيش في مديرية القطن بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.