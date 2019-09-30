شكرا لبحثكم عن خبر معهد عالمي يعلن قائمة بالأسلحة الإيرانية المقدمة للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن معهد "ماها أوريكس" المختص بتتبع الأسلحة حول العالم، قائمة الأسلحة والمعدات الإيرانية التي تم توفيرها للحوثيين في اليمن.

وأشار المعهد الى أن هذه القائمة لا تشمل سوى الأسلحة والمعدات الإيرانية التي تم توفيرها للحوثيين في اليمن أو تم اعتراضها وهي في الطريق إلى اليمن بعد تدخل التحالف بقيادة السعودية في عام 2015.

ملاحظات:

- أنشأت إيران شبكة من طرق التهريب عبر عمان وبحر العرب لنقل الأسلحة والمعدات إلى المتشددين الحوثيين في اليمن.

- في حين أن بعض السفن التي تحتوي على أسلحة ومعدات إيرانية لمقاتلي الحوثيين تدرج الصومال كوجهة نهائية، فإن هذا لا يعدو سوى غطاء لإخفاء وجهاتهم الفعلية في البحر الأحمر وخليج عدن. بعد وصولها إلى وجهتها، ترسو قوارب الحوثي إلى جانب السفن لتسلم الشحنة ونقلها إلى الأراضي التي تسيطر عليها.

- تحتوي هذه القائمة فقط على جزء صغير من الأعداد الحقيقية للأسلحة والمعدات والصواريخ التي وصلت إلى اليمن، ويجب عدم الاستهانة بالجهود الإيرانية في تسليح الحوثيين.

- لا تشمل هذه القائمة عناصر مثل مكونات محددة من الصواريخ أو المعدات.

7500 بندقية هجومية - 81 مدفع رشاش - تم الاستيلاء عليها في طريقها إلى مليشيات الحوثي في اليمن:

في فبراير 2016: استولت البحرية الأسترالية على سفينة تحمل أكثر من 2000 بندقية هجومية طراز كلاشينكوف (سوفيتي AKM، وصيني Type-56، وروماني AIM، وبلغاري SA93، بالإضافة إلى إيراني AKM) في خليج عدن، أرسلتها إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. كما استولت أيضا على 20 هاون 60mm mortar tubes

كما استولت في نفس الشحنة على 49 رشاش بيكا الروسي بما فيها 39 برميلا يحوي قطع غيار

في أبريل 2016، استولت البحرية الأمريكية على سفينة في بحر العرب تحمل شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الحوثيين، تحوي على أكثر من 1500 بندقية من طراز AK-47

كما استولت في نفس الشحنة على 11 مدفع رشاش كوري شمالي من طراز Type-73، و21 دوشكا رشاش سوفييتي ثقيل مضاد للطائرات بالإضافة إلى 200 قاذفة ار بي جي.

في أغسطس 2018، استولت البحرية الأمريكية على سفينة في خليج عدن تحمل شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الحوثيين، تحوي على أكثر من 3000 بندقية من طراز AK-47

في مارس 2016، استولت الفرقاطة الفرنسية قبالة سواحل عمان شحنة اسلحة كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي من إيران وعلى متنها 64 بندقية قنص إيرانية من طراز Hoshd-M '' Nakhjir و AM.50 ''Sayyad'' بالإضافة إلى 81 صاروخا موجها للدبابات روسي الصنع (كورنيت)

في أبريل 2016، استولت البحرية الأمريكية على سفينة في بحر العرب تحمل شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الحوثيين من إيران، تحوي على 281 قاذفات "ار بي جي" من طراز "ساجيج" الإيراني، و19 قاذفة صينية من طراز Chinese Type-69

في 28 سبتمبر 2015 استولت قوات التحالف بقيادة السعودية على زورق إيراني شرق مدينة صلالة العمانية، محمل بشحنة أسلحة وعلى متنه: 18 قذيفة كونكورس مضادة للدروع، و54 قذيفة 54 BGM-71 مضادة للدبابات، و15 طقم بطاريات للقذائف، و4 أنظمة لتوجيه النيران، و5 بطاريات مناظير، و3 منصات إطلاق، وحامل منصة إطلاق و3 بطاريات. كما استولت قوات التحالف على 54 صاروخا موجها للدبابات من طراز Toophan الإيراني وخمس قاذفات.

وفي 2018 استولت قوات التحالف على صاروخ ارض جو من طراز (صياد-2c) في بحر العرب.

قائمة الأسلحة والصواريخ التي زودتها إيران الحوثيين

راجمة الصواريخ المتعددة:

صواريخ بدر1 الايرانية من عائلة فجر Fajr-5B

صواريخ كروز:

صواريخ قدس الإيرانية (من عائلة صاروخ سومار)

الصواريخ الباليستية:

صواريخ بركان-H2 الإيرانية (البديل للصواريخ الباليستية الإيرانية من طراز قائم)

صواريخ بركان-3 الإيرانية (البديل للصواريخ الباليستية الإيرانية من طراز قائم)

طائرات بدون طيار:

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طائرات صماد-1 (تم مشاهدتها سابقا في إيران. كما تم تزويدها حزب الله في لبنان)

طائرات صماد-2 وتسمى ذخائر التسكع وهي فئة نظام أسلحة يقوم فيها ذخائر الذخيرة حول المنطقة المستهدفة لبعض الوقت بالبحث عن أهداف والهجمات بمجرد تحديد موقع الهدف

طائرات صماد-3 وتسمى ذخائر التسكع

ذخائر التسكع الإيرانية (بدون طيار) من قاصف-1 (نسخة من طائرات ابابيل 2T الايرانية وتم توفير نوع مماثل لحزب الله)

ذخائر التسكع الإيرانية (بدون طيار) من قاصف-2 (نسخة من طائرات ابابيل 2T الإيرانية وتم توفير نوع مماثل لحزب الله)

الذخائر:

قاذفات "ار بي جي" من طراز نادر الإيرانية

ذخائر وصواريخ ومعدات أخرى متنوعة:

أنظمة التتبع الإلكتروني الإيرانية

أنظمة توجيه السفن الإيرانية الحاسوبية (للأجهزة المتفجرة المرتجلة بواسطة الماء)

مناظير إيرانية 20x120

مناظير إيرانية حرارية RU60G

15 بطارية صواريخ (لقاذفات ار بي جي)

4 أنظمة تحكم النيران (لقاذفات ار بي جي)

3 بطاريات (لمشغلات ار بي جي)

5 بطاريات مناظير

المشاركة والعمليات الايرانية داخل اليمن:

تحويل القوارب السريعة إلى قوارب مفخخة

المشاركة الإيرانية ولكن ليس التسليم - ثبت

إنتاج أو تجميع صواريخ بدر-1 (نسخة من سلسلة فجر غير الموجهة داخل اليمن)

تحويل الصواريخ المضادة للسفن المحمولة على متن السفن (C.801s) إلى صواريخ مضادة للسفن تطلق من الأرض

تحويل صواريخ R-27T و R-73 جو-جو (AAMs) إلى صواريخ أرض جو (SAMs)

تحويل صواريخ سكود و Hwasŏng-5/6 إلى سلسلة الصواريخ الباليستية بركان2H

تحويل صواريخ سام S-75 إلى سلسلة الصواريخ الباليستية من نوع (قاهر)

أنظمة الدفاع الجوية المحمولة المعدلة إيرانيا ستريلا-2