شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يشرح مستجدات توسع الحالة الماطرة على معظم المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فلكي يمني، الاحد، عن مستجدات و تفاصيل جديدة حول توسع الحالة الماطرة على معظم المحافظات اليمنية.

وأوضح الفلكي عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أنه "الحاقا بما قد سبق توضيحه الخميس الماضي بخصوص الحالة الماطرة على اليمن هذه الأيام وكما أشرنا الى حاجتنا لتجديد التأكيد حول استمرارها الى نهاية الاسبوع الحالي فهذا ما تؤكده التوقعات بناء على المعطيات الجديدة مع التنويه من المخاطر المرافقة للأمطار الغزيرة وخصوصا مع توقع اتساع نشاط الهطول للأمطار الغزيرة اليومين القادمين من الاثنين 30 سبتمبر 2019".

وأضاف: "تشهد معظم المناطق اليمنية حالة نشاط خلايا أمطار متفرقة بين خفيفة الى غزيرة تتوزع خلال الايام القادمة على معظم المحافظات خصوصا المرتفعات الغربية من صعدة الى لحج و تعز وتمتد الى شبوة كما تشمل الهضاب الداخلية وكذلك السواحل الغربية والجنوبية والشرقية كما تهطل على بعض الصحاري الداخلية و ذلك من ليلة الجمعة 27 سبتمبر 2019 فخلال خمس الى ست أيام قادمة يكون توزيع هطول الأمطار قد غطى معظم المناطق والمحافظات اليمنية، رغم ان المعطيات الحالية تشير الى إستمرار التوقعات للأمطار مع نهاية الأسبوع القادم ونتمنى ان تؤكد ذلك معطيات جديدة اكثر ثبات خلال الأيام القادمة".

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وكان الشوافي اشار الى أن الحالة الماطرة تتشكل تحت تأثير الانخفاض النسبي للضغط الجوي و اضطراب الطقس في المنطقة وتدافع كتل هوائية رطبة.

وهطلت أمطار غزيرة على أغلب المحافظات مع الاعلان عن بدء فصل الخريف خلال الايام الماضية وبدء ما يسمى الاعتدال الخريفي.