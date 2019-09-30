مليشيا الحوثي تعتقل صحفيا في صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعتقلت مليشيا الحوثي صحفيا يمنيا ينتمي للمحافظات الجنوبية في صنعاء واقتادته إلى سجن البحث الجنائي . وقالت مصادر إعلامية في صنعاء إن مليشيا الحوثي اعتقلت صحفيا يدعى " عدنان حمزة الهاشمي " وأودعته سجن البحث الجنائي . Advertisements وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي لم تبدي أي أسباب لاعتقال الصحفي الذي يقطن في صنعاء . وأشارت إلى أن عدنان حمزة كان يعمل في إحدى الصحف في صنعاء، وظل فيها خلال فترة الحرب .

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