شكرا لبحثكم عن خبر محلل سعودي: الحوثي ترك المعارك الحقيقية على الأرض واتجه نحو القنوات الفضائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المحلل السياسي السعودي، فهد ديباجي، إن "الحوثي ترك المعارك الحقيقية على الأرض واتجه نحو القنوات الفضائية".

وكتب ديباجي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر"الحوثيون يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أن هناك قنوات حاقدة سوف تتلقفها وتنشرها على أنها انتصارات حقيقية".

وتابع: "الحوثيون يروجون أن مجموعة أفراد أسقطت ثلاثة ألوية"، مضيفا: "لايصدق هذه الفبركات إلا ‎قناة الجريرة وأخواتها".

يذكر ان مليشيا الحوثي اعلنت يوم امس على لسان متحدث جيشها يحيى سريع عن اسقاطهم لثلاثة الوية واسر عدد من الجنود بينهم ضباط سعوديين بحسب قوله فيما نفت السعودية تلك الارقام وعملية الاسقاط لثلاثة الوية



#فهد ديباجي

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@fahddeepaji1

· 9h

• ما يذكره الحوثيين من انتصارات مزيفة ووهمية ، هي ضمن الحملة الموجهه والمركزة نحو المملكة لأشغال الرأي العام فقط لتروج له القنوات الإخوانية والقطرية والعالمية فيما بعد .

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• هذه المعلومات أرسلها لي متابع لي من الأسبوع الماضي .

• الانتصارات الوهمية لن تفيدكم يا حوثيين .



#فهد ديباجي

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@fahddeepaji1

•الحوثي ترك المعارك الحقيقية على الأرض واتجه نحو القنوات الفضائية.

•الحوثيون يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أن هناك قنوات حاقدة سوف تتلقفها وتنشرها على أنها انتصارات حقيقية.

•الحوثيون يروجون أن مجموعة أفراد أسقطت ثلاثة ألوية ؟!

•لايصدق هذه الفبركات إلا #قناة_الجريرة وأخواتها.