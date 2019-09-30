شكرا لبحثكم عن خبر نذر حرب بين أسرتين في العدين..بعد مقتل مواطن بكمين مسلح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن برصاص مسلحين في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل الانفلات الامني والفوضى التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. وأكد مصدر محلي مقتل المواطن طه الحذيفي في منطقة رماضة بمديرية العدين غرب محافظة إب، برصاص مسلحين في ظل صراع بين أسرتي بيت الحذيفي والحاتمي منذ سنوات. وأفادت المصادر بعودة التوتر والصراع في منطقة رماضة بمديرية العدين بين أسرتي بيت الحاتمي وبيت الحذيفي وسط تغذية قيادات حوثية للصراع بين الأسرتين وإنحياز مليشيا الحوثي لصالح اسرة بيت الحاتمي على حساب بيت الحذيفي. Advertisements وقالت مصادر مطلعة بأن قيادات من مليشيا الحوثي أفرجت عن سجناء متهمين بالقتل من أسرة بيت الحاتمي وأبقت على سجناء بيت الحذيفي دون الإستجابة لمطالب بيت الحذيفي. وتحدث مصدر من أسرة بيت الحذيفي بأن المواطن طه محمد قاسم الحذيفي قتل بكمين مسلح برصاص مسلحي أسرة الحاتمي فيما تنفي أسرة الحاتمي الوقوق وراء مقتله وتتهم مسلحون من بيت الحذيفي بقتله. وخلفت جولة الصراع والمواجهات المسلحة خلال الأشهر والسنوات الأخيرة بين أسرتي الحذيفي والحاتمي ، والتي أستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة ، خلفت أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى وتضرر ودمار في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

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